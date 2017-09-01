В Крыму стая лебедей вмерзла в ледяное озеро

В Крыму на озере под Евпаторией несколько лебедей вмерзли в лед, а вся стая оказалась в ледяной ловушке, передает Новости Крыма.

Как сообщают волонтеры, вода у берега озера Сасык-Сиваш полностью забита ледяной кашей, которая препятствует движению лебедей.

"Чтобы вывести стаю из снежной ловушки на чистую воду были привлечены водолазы МЧС. Два лебедя уже замерзли, их окоченевшие трупы были там же, а еще два лебедя обессилели настолько, что выбраться уже не смогли. Их отловили и передали волонтерам для отогрева в тепле", - сообщили в общественной организации.

Защитники животных сетуют, что лебеди на озере Сасык-Сиваш нужны только в туристический сезон.

"Тогда о них с удовольствием говорят, проводят конкурсы на лучшую беседку, обещают организацию природного заказника. Сезон проходит, и проходит интерес", - говорят волонтеры.

Напомним, ровно год назвад сообщалось, что знаменитый крымский водопад Серебряные струи обрушился.

Источник: korrespondent.net