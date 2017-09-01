Кремль назвал любительским доклад о кибератаках РФ

В Кремле заявили, что публичная часть доклада разведки США о хакерских атаках не содержит доказательств причастности к этому России, передает Интерфакс.

"С нашей точки зрения, по-прежнему звучат абсолютно ничем не подкрепленные голословные обвинения на достаточно любительском, эмоциональном уровне, который вряд ли, наверное, применим к высокопрофессиональной работе реально высококлассных спецслужб", - заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что опубликованная часть не вызывает "ничего, кроме разочарования".

Песков уточнил, что президент России Владимир Путин ознакомился с ней, однако выразил уверенность, что "в этом отчете ничего нет, что стоило бы детально читать".

"Мы понимаем, что наши американские коллеги в разные этапы своей истории проходили такие этапы "охоты на ведьм". Мы помним такие периоды истории, мы знаем, что потом они сменяются более трезвыми специалистами, более трезвыми подходами, ориентированными все-таки на диалог, а не эмоциональные припадки", - сказал Песков.

6 января ЦРУ, ФБР и АНБ опкбликовали доклад, в котором говорится, что власти РФ пытались подорвать уверенность американского общества в демократическом процессе, "принизить" кандидата в президенты Хиллари Клинтон и помешать ей избраться.

Заказчиком называется лично Путин. По данным разведки США, Россия имела доступ ко множеству избирательных комиссий США на уровне штатов и местном уровне. Однако системы, которые были взломаны, не связаны с подсчетом голосов".

Позже президент США Барак Обама заявил, что правильно оценивал российского лидера Владимира Путина.

Обама согласился с выводами доклада и подтвердил, что убежден в факте вмешательства. При этом, по его словам, больше всего им недооценивались дезинформация и хакерские взломы. Выжигая земли Трампа. Прощальные санкции Обамы

Источник: korrespondent.net