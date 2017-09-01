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09. 01. 2017

Турция о дружбе с РФ: Аннексию Крыма не признаем

Турция не будет пересматривать позицию по Украине, несмотря на важность сотрудничества Анкары с Москвой. В этом заверил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, передает Анадолу.

"Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии. Мы не признаем аннексию земель Украины", - заявил Чавуоглу.

Министр подчеркнул, диалог с Москвой поможет в урегулировании многих конфликтов.

Кроме того, он отметил, что Турция надеется, что США при президенте Дональде Трампе "не повторят допущенные в предыдущий период ошибки" (администрацией Барака Обамы - ред.). 

Чавушоглу уточнил, что Турция расчитывает на экстрадицию из США Фетуллаха Гюлена, которого власти считают организатором попытки госпереворота в июле 2016 года. 

Отметим, что присутствие сил коалиции во главе с США на турецкой базе Инджирлик Анкара поставила под вопрос.

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Источник: korrespondent.net

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