Папа Римский сделал заявление по Донбассу

Во время традиционной в начале года встрече с дипломатическим корпусом, аккредитованным при Святом Престоле Папа Римский Франциск пожелал как можно скорее решить сложную гуманитарную ситуацию на Донбассе.
Как сообщает Радио Ватикана, понтифик выразил пожелание, чтобы "в Украине решительно устремлялись вперед в поиске реальных решений для полного осуществления обязательств, взятых на себя сторонами, и, прежде всего, чтобы был быстрый ответ на гуманитарную ситуацию, которая до сих пор остается тяжелой".
Во время аудиенции понтифик поделился мыслями о мире и безопасности, подчеркнув, что "в атмосфере общих опасений за настоящее, неуверенности и тревоги за будущее, в которую мы погружены", считает важным обратиться со словом надежды, которое "укажут перспективу дальнейшего пути".
Ранее Папа Римский призвал к миру в Украине.
Папа Римский отправит украинцам шесть миллионов евро
Источник: korrespondent.net
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-