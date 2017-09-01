В Израиле арестованы девять человек по подозрению в причастности к теракту

В Израиле полиция арестовала девять человек по подозрению в причастности к теракту в Иерусалиме.

Как сообщает в понедельник, 9 января, Associated Press, пятеро арестованных являются родственниками водителя грузовика, который совершил наезд на людей.

Все они проживали в квартале Джабель Мукабер (восточный Иерусалим).

Ранее было названо имя террориста, врезавшегося в военных в Иерусалиме.

В Иерусалиме грузовик въехал в толпу

Источник: korrespondent.net