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09. 01. 2017

Иракский спецназ взял под контроль еще один район Мосула

Спецназ иракской армии продвинулся вглубь восточной части Мосула, вытеснив боевиков Исламского государства еще из одного района.

Как сообщает в понедельник, 9 января, Reuters, военные взяли под полный контроль район Баладият, окружив соседний Суккар.

Как сообщал Корреспондент.net, 6 января Ирак открыл второй фронт борьбы с ИГ. 

Мосул за неделю покинули 13 тысяч человек

Источник: korrespondent.net

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