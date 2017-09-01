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09. 01. 2017

Хакеры взломали Обаме мозг – российский МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем фейсбуке прокомментировала информацию, представленную в докладе разведки США о якобы вмешательстве русских хакеров в процесс выборов американского президента.

"Мне кажется, русские хакеры если что-то и взломали в Америке, то это две вещи: мозг Обаме и, конечно, сам доклад о "русских хакерах", — написала она.

Ранее Кремль назвал любительским доклад о кибератаках РФ. 

Спецслужбы не доказали вмешательство РФ – Трамп

Источник: korrespondent.net

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