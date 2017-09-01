Лента RSS
Подписаться на ленту
09 января 2017, понедельник, 18:24
-13°C
Завтра -11°C
-13°C
Завтра -11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,07
09. 01. 2017

На Закарпатье восстановлено движение транспорта

В Ивано-Франковской области на дорогах государственного и регионального значения пробок не зафиксировано.

Как сообщили в понедельник, 9 января, в пресс-службе ГСЧС в Ивано-Франковской области, обращений граждан, получивших обморожения в пробках, не зафиксировано.

С 12:00 9 января сняты ограничения движения грузовых крупногабаритных транспортных средств на таких автодорогах государственного значения: Мукачево – Львов (предел Ивано-Франковской области), Татаров – Каменец-Подольский (от Татаров к селе Яблунив), Долина -Хуст (Вишкивский перевал).

Как сообщал Корреспондент.net, непогода в Украине за сутки унесла жизни восьмерых. 

В Украине обесточены 24 населенных пункта

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Сколько раз я тебе говорила: «Хватит быть таким дотошным!», а ты всё равно продолжаешь?!
- Восемь.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.