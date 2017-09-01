На Закарпатье восстановлено движение транспорта

В Ивано-Франковской области на дорогах государственного и регионального значения пробок не зафиксировано.

Как сообщили в понедельник, 9 января, в пресс-службе ГСЧС в Ивано-Франковской области, обращений граждан, получивших обморожения в пробках, не зафиксировано.

С 12:00 9 января сняты ограничения движения грузовых крупногабаритных транспортных средств на таких автодорогах государственного значения: Мукачево – Львов (предел Ивано-Франковской области), Татаров – Каменец-Подольский (от Татаров к селе Яблунив), Долина -Хуст (Вишкивский перевал).

Как сообщал Корреспондент.net, непогода в Украине за сутки унесла жизни восьмерых.