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09. 01. 2017

В аэропорту Стамбула отменены все рейсы

В аэропорту Стамбула в понедельник, 9 января, из-за снегопада отменены все рейсы.

Как сообщает турецкое издание NTV, кроме Turkish Airlines, рейсы отменили еще несколько авиакомпаний, в частности Atlasglobal, Pegasus, Anadolujet.

Турецкие авиалинии сообщили, что международные рейсы отмены до 18:00 по местному времени (17:00 по Киеву), а внутренние – до 24:00.

Как сообщал Корреспондент.net, в "Борисполе" отменили два рейса на Стамбул. 

В Стамбуле из-за стрельбы заблокирован аэропорт

Источник: korrespondent.net

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