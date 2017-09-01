В аэропорту Стамбула отменены все рейсы

В аэропорту Стамбула в понедельник, 9 января, из-за снегопада отменены все рейсы.

Как сообщает турецкое издание NTV, кроме Turkish Airlines, рейсы отменили еще несколько авиакомпаний, в частности Atlasglobal, Pegasus, Anadolujet.

Турецкие авиалинии сообщили, что международные рейсы отмены до 18:00 по местному времени (17:00 по Киеву), а внутренние – до 24:00.

Как сообщал Корреспондент.net, в "Борисполе" отменили два рейса на Стамбул.