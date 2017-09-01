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09. 01. 2017

В Крыму уничтожили более полутора тысяч свиней

В Крыму из-за вспышки АЧС уничтожили более полутора тысяч свиней. Сообщается, что падеж животных начался в январе.

В частности, село Дмитровка изолировано, установлены посты. Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов установил карантин в пяти личных подсобных хозяйствах в Дмитровке – очагах АЧС, а также первую угрожаемую зону радиусом 5 км от очага.

В регионе запрещены вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны, а также продажа свиней и продуктов, полученных от их убоя, кроме реализации свиноводческой продукции промышленного изготовления.

Как сообщал Корреспондент.net, на Одесчине прячут свиней от ветеринаров из-за АЧС. 

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Источник: korrespondent.net

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