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09. 01. 2017

В Москве сообщили, когда встретятся Путин и Трамп

Встреча президента РФ Владимира Путина с новоизбранным главой США Дональдом Трампом может состояться после инаугурации последнего. Об этом в понедельник, 9 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не раньше, чем избранный президент станет действующим. По крайней мере, Трамп должен стать президентом США действующим. Потом уже будет верстаться план", – сказал Песков.

На вопрос, какой формат встречи лидеров США и РФ является наиболее предпочтительным, Песков ответил, что для Кремля "нет никакой принципиальной разницы".

Как сообщал Корреспондент.net, Дональд Трамп "с большим нетерпением" ожидает встречи с Мэй. 

Times: Трамп поднесет Украину Путину на блюде

Источник: korrespondent.net

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