В Москве сообщили, когда встретятся Путин и Трамп

Встреча президента РФ Владимира Путина с новоизбранным главой США Дональдом Трампом может состояться после инаугурации последнего. Об этом в понедельник, 9 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Не раньше, чем избранный президент станет действующим. По крайней мере, Трамп должен стать президентом США действующим. Потом уже будет верстаться план", – сказал Песков.
На вопрос, какой формат встречи лидеров США и РФ является наиболее предпочтительным, Песков ответил, что для Кремля "нет никакой принципиальной разницы".
Как сообщал Корреспондент.net, Дональд Трамп "с большим нетерпением" ожидает встречи с Мэй.
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Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
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