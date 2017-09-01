В Швейцарии начались переговоры по объединению Кипра

Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис и президент непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Мустафа Акынджи в понедельник в Женеве начали переговоры об объединении острова.

Как сообщает Reuters, переговоры продлятся неделю, а в четверг к лидерам Кипра присоединится новый генсек ООН Антониу Гутерреш.

"Мы не пессимисты, но я не вижу необходимости в преувеличенных ожиданиях, что все просто произойдет. Нас ждет тяжелая неделя", – заявил Мустафа Акынджи.

Как сообщал Корреспондент.net, 22 ноября прошлого года переговоры по объединению Кипра провалились.