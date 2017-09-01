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09. 01. 2017

В Швейцарии начались переговоры по объединению Кипра

Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис и президент непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Мустафа Акынджи в понедельник в Женеве начали переговоры об объединении острова.

Как сообщает Reuters, переговоры продлятся неделю, а в четверг к лидерам Кипра присоединится новый генсек ООН Антониу Гутерреш. 

"Мы не пессимисты, но я не вижу необходимости в преувеличенных ожиданиях, что все просто произойдет. Нас ждет тяжелая неделя", – заявил Мустафа Акынджи.

Как сообщал Корреспондент.net, 22 ноября прошлого года переговоры по объединению Кипра провалились. 

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Источник: korrespondent.net

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