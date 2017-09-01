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09. 01. 2017

В России предложили увеличить рабочий день курильщиков

Минздрав России планирует предоставить работодателям возможность увеличивать рабочий день сотрудников на время, потраченное ими на курение.

Такое предложение содержится в антитабачной концепции российского Минздрава на 2017–2022 годы, передает RNS. 

"Возможность работодателя увеличивать продолжительность рабочего времени работника пропорционально времени, потраченному им на курение табака в течение рабочего дня", – сказано в документе.

В ведомстве подготовили и другие меры по сокращению числа курильщиков в России, в частности дальнейшее повышение цен на сигареты и другие табачные изделия.

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Источник: korrespondent.net

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