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09. 01. 2017

Сутки АТО: ранены двое военных

По состоянию на 18.00 понедельника, 9 января, в зоне АТО состоялось 27 обстрелов. Двое украинских военных ранены, передает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении с 82 миллиметровых минометов обстреляли Водяное, из гранатометов и стрелкового оружия - Марьинку, Широкино, Чермалик, Павлополь.

По Широкино огонь вела БМП противника. На Донецком направлении – из минометов различных калибров обстреливали Зайцево, Авдеевку и Луганское. С гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по Авдеевке и Опытному.

На Луганском направлении – в районе Сизого сепаратисты применили БМ-21 Град.

Из минометов неоднократно велся огонь по Троицкому, а из гранатометов и противотанковых управляемых ракетных комплексов – по Новозванивце. По Троицкому огонь вел снайпер.

Одновременно с этим, сепаратистские СМИ утверждают, что Киев перебросил в район Курахово к западу от Донецка 300 сотрудников СБУ для проведения "зачисток".

Ранее в Минобороны назвали число войск РФ на Донбассе. 

ДНР ограничила ввоз продуктов с украинской стороны

Источник: korrespondent.net

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