Сутки АТО: ранены двое военных

По состоянию на 18.00 понедельника, 9 января, в зоне АТО состоялось 27 обстрелов. Двое украинских военных ранены, передает пресс-центр штаба АТО.
На Мариупольском направлении с 82 миллиметровых минометов обстреляли Водяное, из гранатометов и стрелкового оружия - Марьинку, Широкино, Чермалик, Павлополь.
По Широкино огонь вела БМП противника. На Донецком направлении – из минометов различных калибров обстреливали Зайцево, Авдеевку и Луганское. С гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по Авдеевке и Опытному.
На Луганском направлении – в районе Сизого сепаратисты применили БМ-21 Град.
Из минометов неоднократно велся огонь по Троицкому, а из гранатометов и противотанковых управляемых ракетных комплексов – по Новозванивце. По Троицкому огонь вел снайпер.
Одновременно с этим, сепаратистские СМИ утверждают, что Киев перебросил в район Курахово к западу от Донецка 300 сотрудников СБУ для проведения "зачисток".
Ранее в Минобороны назвали число войск РФ на Донбассе.
ДНР ограничила ввоз продуктов с украинской стороны
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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