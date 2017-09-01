Станислава Клыха этапируют в Челябинск

Осужденного в России украинца Станислава Клыха этапируют из Грозного в Челябинск, местонахождение Николая Карпюка пока неизвестно. Об этом сообщил народный депутат Игорь Мосийчук у себя в Facebook.
"Только что мне стало известно, что больного политзаключенного Кремля Станислава Клиха уже сейчас этапируют из Грозного в Челябинск, где ни в чем не повинный украинец должен отбывать 20-летнее заключение", – написал нардеп.
Мосийчук добавил, что Карпюк, которого этапировали из Грозного во Владимир для отбывания 22-летнего наказания еще месяц назад, до сих пор не прибыл к месту назначения, его местонахождение сейчас неизвестно.
Как сообщал Корреспондент.net, заключенный в России украинец Станислав Клых сошел с ума из-за пыток, которые применяли к нему в СИЗО.
Клых прислал из чеченской тюрьмы письмо Гройсману
Источник: korrespondent.net
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