Станислава Клыха этапируют в Челябинск

Осужденного в России украинца Станислава Клыха этапируют из Грозного в Челябинск, местонахождение Николая Карпюка пока неизвестно. Об этом сообщил народный депутат Игорь Мосийчук у себя в Facebook.

"Только что мне стало известно, что больного политзаключенного Кремля Станислава Клиха уже сейчас этапируют из Грозного в Челябинск, где ни в чем не повинный украинец должен отбывать 20-летнее заключение", – написал нардеп.

Мосийчук добавил, что Карпюк, которого этапировали из Грозного во Владимир для отбывания 22-летнего наказания еще месяц назад, до сих пор не прибыл к месту назначения, его местонахождение сейчас неизвестно.

Как сообщал Корреспондент.net, заключенный в России украинец Станислав Клых сошел с ума из-за пыток, которые применяли к нему в СИЗО.