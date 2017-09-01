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09. 01. 2017

В Черкассах двое мужчин ходили по улицам с гранатометом

В Черкассах задержаны двое мужчин, которые ходили по улицам с гранатометов в сумке. Как сообщили в патрульной полиции города, двое неизвестных шли с подозрительной сумкой, в которой находился гранатомет.

Мужчин остановили на перекрестке улиц Энгельса и Благовестной. При поверхностной проверке инспекторы обнаружили предметы похожие на оружие. Продолжается расследование инцидента.

Как сообщал Корреспондент.net, 26 сентября на Закарпатье из гранатомета обстреляли ресторан. 

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Источник: korrespondent.net

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