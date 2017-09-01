В Черкассах двое мужчин ходили по улицам с гранатометом

В Черкассах задержаны двое мужчин, которые ходили по улицам с гранатометов в сумке. Как сообщили в патрульной полиции города, двое неизвестных шли с подозрительной сумкой, в которой находился гранатомет.
Мужчин остановили на перекрестке улиц Энгельса и Благовестной. При поверхностной проверке инспекторы обнаружили предметы похожие на оружие. Продолжается расследование инцидента.
Как сообщал Корреспондент.net, 26 сентября на Закарпатье из гранатомета обстреляли ресторан.
В Мариуполе дети нашли гранатомет и принесли домой
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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