Движение транспорта затруднено в трех областях

Из-за непогоды в трех областях Украины остаются проблемы с движением транспорта. Как сообщает пресс-служба МВД, в Хмельницкой области усложнен проезд на дорогах местного значения до 18 населенных пунктов, в Николаевской - до 9.

На автодорогах общего пользования Одесской области остается ограниченным движение всех транспортных средств.

Также ограничено движение для большегрузного автотранспорта на автодорогах: Кировоград-Платоново, Одесса-Мелитополь-Новоазовск (предел Одесской области), Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши.

Как сообщал Корреспондент.net, президенту Петру Порошенко доложили о ситуации с непогодой.