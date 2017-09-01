Меркель призвала ускорить депортацию тех, кому отказали в статусе беженца

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала работников миграционных служб ускорить депортацию беженцев, которым отказали в соответствующем статусе.

Как сообщает Радио Свобода, сотрудники соответствующих миграционных органов должны быстрее решать, могут ли конкретные искатели убежища оставаться в Германии и достаточно ли безопасные страны их происхождения для того, чтобы возвращать людей обратно.

Также политик пообещала сделать возврат мигрантов "общенациональным усилием".

Меркель считает, что эти усилия увенчаются успехом лишь в случае, когда Германия будет с уважением вести переговоры со странами происхождения депортированных.

Как сообщал Корреспондент.net, Ангела Меркель остается самым популярным политиком в Германии.