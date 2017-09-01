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09. 01. 2017

В Мариуполе задержан мужчина, избивший полицейского

В Мариуполе силовики задержали местного жителя, который 6 января побил полицейского.

Как сообщили в местной полиции, конфликт начался в общественном транспорте: правоохранитель сделал замечание пассажиру за вызывающее поведение, тот в ответ начал словесную перепалку, а после того, как полицейский вышел с автобуса, избил его.

После ЧП мужчина хотел скрыться у друзей, однако вскоре его личность была установлена. Подозреваемым оказался 27-летний безработный местный житель, проживающий с сожительницей и ее ребенком.

Мужчина задержан, открыто уголовное производство.

Как сообщал Корреспондент.net, 23 сентября в Киеве мужчина избил полицейского и отобрал оружие. 

В Киеве пьяные избили полицейского

Источник: korrespondent.net

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