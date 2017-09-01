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09. 01. 2017

В Польшу прибыли первые танки из США

В Польшу прибыла первая партия танков из Соединенных Штатов Америки в рамках программы по укреплению восточного фланга НАТО.

Как сообщает в понедельник, 9 января, TVN24.pl, американские военные опубликовали фотографию, на которой изображена разгрузка первого танка M1 Абрамс на польской земле.  

Фотографию обнародовала 16-я Бригада материально-технической поддержки в Евросоюзе. Военные бригады контролируют выгрузку техники и ее доставку к месту назначения.

"Первый танк All American прибыл в Польшу", – говорится в сообщении Бригады.

#HappeningNow the first tank "All American" has touched down in Poland #Readiness @GENMarkMilley @SECARMY @USArmyEurope pic.twitter.com/ZYkkRZBSWB

— 16th SB (@16thSustBde) 9 января2017 г.

Как сообщал Корреспондент.net, 7 января в Польшу прибыли первые военные из США. 

В Польшу прибудет военный контингент из США

Источник: korrespondent.net

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