В Польшу прибыли первые танки из США

В Польшу прибыла первая партия танков из Соединенных Штатов Америки в рамках программы по укреплению восточного фланга НАТО.
Как сообщает в понедельник, 9 января, TVN24.pl, американские военные опубликовали фотографию, на которой изображена разгрузка первого танка M1 Абрамс на польской земле.
Фотографию обнародовала 16-я Бригада материально-технической поддержки в Евросоюзе. Военные бригады контролируют выгрузку техники и ее доставку к месту назначения.
"Первый танк All American прибыл в Польшу", – говорится в сообщении Бригады.
#HappeningNow the first tank "All American" has touched down in Poland #Readiness @GENMarkMilley @SECARMY @USArmyEurope pic.twitter.com/ZYkkRZBSWB— 16th SB (@16thSustBde) 9 января2017 г.
Как сообщал Корреспондент.net, 7 января в Польшу прибыли первые военные из США.
В Польшу прибудет военный контингент из США
Источник: korrespondent.net
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