В Польшу прибыли первые танки из США

В Польшу прибыла первая партия танков из Соединенных Штатов Америки в рамках программы по укреплению восточного фланга НАТО.

Как сообщает в понедельник, 9 января, TVN24.pl, американские военные опубликовали фотографию, на которой изображена разгрузка первого танка M1 Абрамс на польской земле.

Фотографию обнародовала 16-я Бригада материально-технической поддержки в Евросоюзе. Военные бригады контролируют выгрузку техники и ее доставку к месту назначения.

"Первый танк All American прибыл в Польшу", – говорится в сообщении Бригады.

#HappeningNow the first tank "All American" has touched down in Poland #Readiness @GENMarkMilley @SECARMY @USArmyEurope pic.twitter.com/ZYkkRZBSWB