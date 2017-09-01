В ЕС безработица упала до семилетнего минимума

Страны еврозоны удерживают уровень безработицы на показателе в 9,8 процента – рекордном минимуме с 2009 года.

Как сообщает DW, уровень безработицы в Евросоюзе удержался на самой низкой за последние семь лет отметке два месяца подряд – в октябре и ноябре прошлого года.

По данным Eurostat, уровень безработицы в среднем по всем странам еврозоны в этот период составил 9,8 процента. Это самый низкий показатель с июля 2009 года.

В то же время отмечается, что разница в показателях 19 стран Европейского валютного союза остается существенной.

Германия в ноябре прошлого года в соответствии с европейскими стандартами обсчитала показатель в 4,1 процента безработных в стране, что стало самым низким показателем в Еврозоне. Самый высокий показатель уровня безработицы – в Греции (23,1 процента в сентябре 2016 года).

Несмотря на общую тенденцию к сокращению, безработица растет в Эстонии, Италии и на Кипре.

Как сообщал Корреспондент.net, в США рекордно снизилась безработица.