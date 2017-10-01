В Белом доме ответили на сообщение РФ о встрече Трампа с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп после вступления на пост самостоятельно примет решение о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил представитель Белого дома Джош Эрнест, передает РИА Новости.

На вопрос, беспокоят ли Обаму встречи новой администрации США с российским лидером, Эрнест ответил: "Президент Обама несколько раз встречался с президентом Путиным. Это совершенно допустимо, что президент США встречается с президентом России".

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил про возможность встречи Путина и Трампа не раньше инаугурации избранного президента США.

Источник: korrespondent.net