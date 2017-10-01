В Венесуэле президента признали оставившим пост

Представители оппозиции в парламенте Венесуэлы проголосовали в понедельник, 9 января, за признание прездента страны Николаса Мадуро оставившим свой пост в силу неисполнения им своих обязанностей, передает El Nacional.

Решение поддержали большинство депутатов – 106 человек. Проправительственные депутаты покинули зал в начале голосования.

Издание подчеркивает, что депутаты действовали в рамках 233 статьи Конституции страны, которая, в частности, предусматривает в случае признания президента отсутствующим на своем посту назначение новых выборов главы государства.

Ранее сообщалось, что оппозиционеры требовали возобновить референдум об отставке Маудро или начать подготовку к следующим президентским выборам.

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Источник: korrespondent.net