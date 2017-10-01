В США прогнозируют рост возникновения войн − СМИ

Эксперты в США считают, что угроза возникновения вооруженных конфликтов в мире в течение следующих пяти лет возрастет до максимальных показателей в период после окончания "холодной войны", написали в понедельник, 9 января, западные СМИ со ссылкой на доклад Национального совета по разведке США, передает Интерфакс.

В докладе "Глобальные тенденции: парадокс прогресса" утверждается, что ситуация неопределенности в США и западных странах, ослабление механизмов предотвращения конфликтов и обеспечения прав человека побудит РФ и КНР оспаривать влияние США на мировой арене.

По информации в докладе, в этой ситуации особенную опасность будут представлять неверные оценки поведения вероятного противника.

Отмечается, что если полномасштабной войны удастся избежать, то, тем не менее, различия в ценностях и интересах между государствами и попытки установить региональное доминирование могут привести к разделу мира на сферы влияния.

Другими проблемами в докладе названы региональные конфликты, терроризм, рост экономического неравенства, национализма и антиглобализма, замедление экономического роста и экологические проблемы.

Авторы не исключают возможность того, что новая обстановка позволит правительствам, сообществам, различным группам построить более безопасное и внушающее надежды будущее.

Ранее сообщалось, что 6 января ЦРУ, ФБР и Агентство национальной безопасности США опубликовали доклад о вмешательстве России в выборы президента США.

Избранный президент США Дональд Трамп признал возможность кибератак российских хакеров, однако заявил, что они не повлияли на результаты выборов.

В Кремле назвали доклад разведки США о хакерских атаках любительским и эмоциональным.

Источник: korrespondent.net