Пятеро россиян включены в "список Магнитского" США

В список санкций включены российский депутат Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун, которых подозревают в причастности к убийству бывшего российского разведчика и критика Кремля Александра Литвиненко, а также Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.

Министерство финансов США в понедельник, 9 января, на основании "закона Магнитского" ввело санкции в отношении пяти граждан России, включая председателя следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, передает AFP.

Кроме того, за связи с террористической группировкой Хезболла в список санкций включены гражданин Ливана Али Дамуш и гражданин Ирана Мустафа Мугние.

Напомним, в конце 2012 года в США приняли "закон Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека.

Меры против РФ должны быть продолжены – Пентагон