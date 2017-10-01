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10. 01. 2017

Пятеро россиян включены в "список Магнитского" США

Министерство финансов США в понедельник, 9 января, на основании "закона Магнитского" ввело санкции в отношении пяти граждан России, включая председателя следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, передает AFP.

В список санкций включены российский депутат Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун, которых подозревают в причастности к убийству бывшего российского разведчика и критика Кремля Александра Литвиненко, а также Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.
 
Кроме того, за связи с террористической группировкой Хезболла в список санкций включены гражданин Ливана Али Дамуш и гражданин Ирана Мустафа Мугние.

Напомним, в конце 2012 года в США приняли "закон Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека.

Меры против РФ должны быть продолжены – Пентагон

Источник: korrespondent.net

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