В Афинах умер российский консул

В Афинах умер 55-летний российский консул Андрей Маланин, передает Рroto thema.

В посольстве РФ подтвердили факт смерти дипломата.

По информации издания, консула нашли мертвым в своей квартире в центре Афин. Дипломат не пришел на работу и не отвечал на звонки. Коллеги прибыли к его дому и вместе с полицией вскрыли запертую изнутри дверь.

В полиции заявили, что смерть консула наступила по естественным причинам. Ведется расследование.

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Ранее сообщалось, что был найден мертвым в своей квартире сын экс-президента Польши Леха Валенсы.

Источник: korrespondent.net