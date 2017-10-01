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10. 01. 2017

В Афинах умер российский консул

 
В Афинах умер 55-летний российский консул Андрей Маланин, передает Рroto thema.
 
В посольстве РФ подтвердили факт смерти дипломата.
 
По информации издания, консула нашли мертвым в своей квартире в центре Афин. Дипломат не пришел на работу и не отвечал на звонки. Коллеги прибыли к его дому и вместе с полицией вскрыли запертую изнутри дверь.
 
В полиции заявили, что смерть консула наступила по естественным причинам. Ведется расследование.
 
В Дании умер самый старый родственник Николая II
 
Ранее сообщалось, что был найден мертвым в своей квартире сын экс-президента Польши Леха Валенсы.

Источник: korrespondent.net

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