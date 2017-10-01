Советником Трампа в Белом доме станет его зять

Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер станет старшим советником избранного президента США в Белом доме, передает NBC.

Отмечается, что дочь Трампа Иванка, которая замужем за Кушнером, в Белом доме работать не будет и займется устройством своих троих детей в школе Вашингтона.

Иванка Трамп также не будет участвовать во многих проектах отца и будет получать лишь ограниченные фиксированные выплаты вместо дивидендов от бизнеса.

Зять Трампа уйдет с поста руководителя компании Kushner Companies, откажется от "значительных активов" и иностранных инвестиций, а также воздержится от участия в делах, которые могут напрямую затрагивать его оставшиеся финансовые интересы.

Адвокаты Кушнера пришли к выводу, что его будущая работа в Белом доме соответствует законодательству, которое запрещает во многих случаях назначать родственников на посты в администрации.

Напомним, Кушнер и Иванка Трамп считаются одними из самых близких советников Трампа, которые оказывают на него большое влияние.

Трамп выбрал кандидата на пост главы нацразведки

Ранее сообщалось, что Трамп намерен сократить численность спецслужб США, в том числе ЦРУ и Офис директора национальной разведки.

Источник: korrespondent.net