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10. 01. 2017

Сенаторы США готовы к новым санкциям против России

 
Сенаторы США во вторник, 10 января, объявят "всеобъемлющие" санкции против России в связи с якобы вмешательством в ход выборов президента, передает Reuters.
 
О намерении ввести более жесткие санкции против РФ объявили американский сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн, а также сенаторы-демократы и Бен Кардин и Роберт Менендес.
 
Ранее в Конгрессе США объявили о необходимости введения дополнительных санкций против России.
 
Сенатор-республиканец грозит РФ новыми санкциями
 
Напомним, президент США Барак Обама подписал указ о расширении санкций против России за якобы вмешательство в выборы.
 
6 января ЦРУ, ФБР и Агентство национальной безопасности США опубликовали доклад о кибератаках Росии.
 
В документе сказано, что президент РФ Владимир Путин дал указание повлиять на выборы президента в США, с целью помешать Хиллари Клинтон выиграть и содействовать республиканцу Дональду Трампу.

Источник: korrespondent.net

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