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10. 01. 2017

Самый сложный погодный период в Украине позади − синоптики

 
Ведущий синоптик Укргидрометцентра Надежда Жук заявила, что самый сложный погодный период в Украине уже прошел, передает 5 канал.
 
"В ближайшее время морозы постепенно будут спадать. Этой ночью холоднее всего, как и ранее, будет в западных областях. В Карпатах возможно снижение температуры до -25 градусов. На остальной территории – морозы слабее. Ночью -8 -13 градусов, днем -4 -9 мороза", – отметила Жук.
 
По информации Гидрометцентра с 11 января, дневная температура по всей Украине не будет опускаться ниже -6 градусов. Также прогнозируется небольшой снег, за исключением крайнего запада Украины.
 
Ранее сообщалось, что в Одесской, Хмельницкой и Николаевской областях остаются проблемы с движением транспорта из-за непогоды.

Источник: korrespondent.net

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