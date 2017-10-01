Самый сложный погодный период в Украине позади − синоптики

Ведущий синоптик Укргидрометцентра Надежда Жук заявила, что самый сложный погодный период в Украине уже прошел, передает 5 канал.

"В ближайшее время морозы постепенно будут спадать. Этой ночью холоднее всего, как и ранее, будет в западных областях. В Карпатах возможно снижение температуры до -25 градусов. На остальной территории – морозы слабее. Ночью -8 -13 градусов, днем -4 -9 мороза", – отметила Жук.

По информации Гидрометцентра с 11 января, дневная температура по всей Украине не будет опускаться ниже -6 градусов. Также прогнозируется небольшой снег, за исключением крайнего запада Украины.

Ранее сообщалось, что в Одесской, Хмельницкой и Николаевской областях остаются проблемы с движением транспорта из-за непогоды.

Источник: korrespondent.net