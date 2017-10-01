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10. 01. 2017

В Госдепе разъяснили доклад о кибератаках РФ

 
Представитель Государственного департамента США Джон Кирби заявил, что Госдеп не видит проблемы в том, что американская разведка не опубликовала конкретных доказательств вмешательства России в выборы, объясняя это спецификой работы спецслужб, передает Укринформ.
 
"Думаю, немногие усомнятся, что разведывательные службы должны охранять свои методы и источники", − сказал Кирби в ответ на вопрос, почему не было представлено конкретных доказательств.
 
Он также напомнил, что все разведывательное сообщество США "пришло к одному выводу", в том числе во время повторных проверок. Кирби рассказал, что после публичных слушаний по данному вопросу, представителей разведки заслушали в закрытом режиме.
 
"Они (спецслужбы) отвечают за то, чтобы не раскрывать свои методы и источники, и мы предоставляем разведывательному сообществу решать, когда они рассекречивают информацию, самим определять, какую информацию обнародовать", − отметил представитель Госдепа.
 
Кирби также подчеркнул, что решение нынешней администрации ввести санкции против России "основывается на достоверных сведениях, полученных от всех 17-ти разведывательных ведомств". 
 
По информации РИА Новости, во время брифинга Кирби назвал "некорректным" сравнение начала войны в Ираке, основанное на ложных заключениях разведки о наличии оружия массового поражения в этой стране, и нынешней ситуации с данными о кибератаках США.
 
"Никто не считает, что в 2000-2001 годах не было ошибок, но это было 15 лет назад, с тех пор многое изменилось… мы пошли дальше, многому научились на этих ошибках", − подчеркнул спикер Госдепа.
 
Ранее сообщалось, что ЦРУ, ФБР и Агентство национальной безопасности США опубликовали доклад о кибератаках России с целью вмешательства в выборы президента.
 
В РФ назвали публичную часть доклада разведки США о хакерских атаках "любительской" и заявили, что она не содержит доказательств причастности России.

Источник: korrespondent.net

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