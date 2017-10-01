Парламент не может сместить президента Мадуро − Верховный суд Венесуэлы

Верховный суд Венесуэлы обнародовал заявление на своем сайте, в котором разъяснил, что оппозиционная национальная ассамблея не обладает полномочиями для смещения с поста президента Николаса Мадуро.

Отмечается, что парламент, согласно конституции страны, не имеет полномочий, чтобы отправить президента в отставку. Также суд попросил воздержаться депутатов от продолжения процесса объявления политической ответственности президента республики и принятия каких-либо актов, которые выходят за рамки их конституционных полномочий.