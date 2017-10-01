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10. 01. 2017

Парламент не может сместить президента Мадуро − Верховный суд Венесуэлы

 
Верховный суд Венесуэлы обнародовал заявление на своем сайте, в котором разъяснил, что оппозиционная национальная ассамблея не обладает полномочиями для смещения с поста президента Николаса Мадуро.
 
Отмечается, что парламент, согласно конституции страны, не имеет полномочий, чтобы отправить президента в отставку. Также суд попросил воздержаться депутатов от продолжения процесса объявления политической ответственности президента республики и принятия каких-либо актов, которые выходят за рамки их конституционных полномочий.
 
В заявлении Верховного суда Венесуэлы подчеркивается важность диалога для решения политических разногласий.

Конституция Венесуэлы 1999 года не предполагает наличия процесса импичмента в отношении главы государства. Однако существуют иные формы контроля парламента за исполнительной властью.

В частности, возможно объявление "политической ответственности" за те или иные деяния в отношении государственных деятелей, а также признание президента "абсолютно отсутствующим" в случае смерти и отставки или "покинувшим пост" в соответствии с решением национальной ассамблеи или же народного волеизъявления о прекращении полномочий.

Ранее сообщалось, что представители оппозиции в парламенте Венесуэлы проголосовали за признание прездента страны Николаса Мадуро оставившим свой пост.
 
Оппозиция Венесуэлы обвинила власти в государственном перевороте

Источник: korrespondent.net

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