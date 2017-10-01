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10. 01. 2017

Пакистан успешно запустил крылатую ракету

 
Военные в Пакистане заявили об успешном испытании крылатой ракеты "Бабур-3", способной нести ядерный заряд, передает русская служба ВВС.
 
Радиус действия ракеты составляет 450 км. Она была запущена 9 января с подводной лодки в Индийском океане и поразила цель.
 
"Бабур-3" представляет собой морской вариант ракеты "Барбур-2" наземного базирования, которая была испытана в декабре.
 
Как заявили пакистанские военные, она способна нести разные типы боезарядов и обеспечит Исламабад возможностью нанести ответный удар.
 
По данным СМИ, Пакистан рассматривает свою ракетную программу в качестве сдерживающего фактора в противостоянии с Индией.
 
Отмечается, что испытание ракеты возможно усилит напряженность в отношениях двух стран.
 
 
Ранее сообщалось, что в Пакистане прекращают работу специальные военные суды, рассматривавшие дела, связанные с терроризмом.

Источник: korrespondent.net

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