Албанская диаспора планирует нападения − МИД Сербии

Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что располагает информацией о планах албанской диаспоры в США или Европе захватить одно из сербских дипломатических представительств для отмены судебного процесса над экс-премьером Косово Рамушем Харадинаем, передает РИА Новости.

В четверг, 12 января, ожидается заседание суда во Франции по делу Харадиная, которого обвиняют в военных преступлениях в ходе вооруженного конфликта в Косово и Метохии 1998-1999 годов.

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"Мы располагаем информацией о планируемом албанской диаспорой захвате одного из наших диппредставительств в США или Европе с целью заставить Сербию отказаться от требования судить Харадиная. Об этом проинформированы полиция и службы безопасности данных государств и все наши консульские и дипломатические представительства и даны инструкции и приняты меры в целях превентивной защиты", − отметил Дачич.

Министр подчеркнул, что "это показывает, что албанские политики готовы на все, даже на терроризм".

Дачич также призвал албанских политиков "не играть с огнем", потому что, по его словам, Сербия сможет защитить свои интересы.

"Сербия не откажется от преследования Харадиная и кого бы то ни было, кто совершил преступления против сербского народа", − добавил глава министерства.

Ранее сообщалось, что французская полиция арестовала Харадиная, бывшего премьер-министра самопровозглашенной республики Косово, по ордеру Сербии.

Источник: korrespondent.net