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10. 01. 2017

Турист из США создает свитера с изображением посещенных мест

 
Американский путешественник Сэм Барски из штата Балтимор в США, связал 103 свитера с изображенными на них достопримечательностями, которые он успел посетить с 1999 года, сообщает Mashable.
 
Барски увлекся вязанием свитеров около 18 лет назад. Среди его коллекции есть изделия с изображением как известных достопримечательностей, например Стоунхенджа, так и обычных мест, которые просто запомнились путешественнику.
 
"Я вяжу свитера один за другим, изображая на них либо общий ландшафт, либо определенную достопримечательность. Все, что попадается мне на глаза становится потенциальным свитером", − рассказал Барски.
 
Он сделал 91 снимок, где запечатлел себя в свитерах на фоне изображенных на них достопримечательностей. 
 

Cмотрите фотогалерею: Турист из США создает свитера с изображением посещенных мест

 
Ранее сообщалось, что британец Адам Лейтон установил рекорд по количеству посещенных за сутки стран при использовании транспорта по расписанию.
 
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Источник: korrespondent.net

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