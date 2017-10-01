Американский путешественник Сэм Барски из штата Балтимор в США, связал 103 свитера с изображенными на них достопримечательностями, которые он успел посетить с 1999 года, сообщает Mashable.

Барски увлекся вязанием свитеров около 18 лет назад. Среди его коллекции есть изделия с изображением как известных достопримечательностей, например Стоунхенджа, так и обычных мест, которые просто запомнились путешественнику.

"Я вяжу свитера один за другим, изображая на них либо общий ландшафт, либо определенную достопримечательность. Все, что попадается мне на глаза становится потенциальным свитером", − рассказал Барски. Он сделал 91 снимок, где запечатлел себя в свитерах на фоне изображенных на них достопримечательностей. Cмотрите фотогалерею: Турист из США создает свитера с изображением посещенных мест Ранее сообщалось, что британец Адам Лейтон установил рекорд по количеству посещенных за сутки стран при использовании транспорта по расписанию. Путешественник показал, как выглядят общественные туалеты по всему миру

Источник: korrespondent.net