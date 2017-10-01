Лента RSS
Подписаться на ленту
10 января 2017, вторник, 08:02
-8°C
Завтра -6°C
-8°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,07
10. 01. 2017

WSJ: пилоты США "уступают дорогу" самолетам РФ

 
Пилоты американских ВВС заявили о неоднократных опасных сближениях с самолетами российских ВКС в небе над Сирией, пишет The Wall Street Journal.
 
Несмотря на подписанный в октябре 2015 года меморандум о безопасности полетов над Сирией между Россией и США, российские самолеты продолжают опасно сближаться с американскими.
 
"Редко они (пилоты российских ВКС − ред.) отвечают устно, если вообще отвечают. Редко они смещаются. Мы избегаем. Мы не знаем, что они видят, а что не видят, но не хотим, чтобы они в нас врезались", − рассказал генерал-майор Чарльз Коркоран.
 
Газета пишет, что американские пилоты обвиняют российских коллег в том, что они не знают правил безопасности при полетах, либо не могут или не хотят им следовать.
 
Командующие ВВС США опасаются, что инциденты могут добавить напряженности между Москвой и Вашингтоном в урегулировании сирийского конфликта.
 
"Когда разбивается самолет, по статистике, крушение скорее происходит из-за какой-либо механической неполадки, а не из-за того, что судно кто-то сбил. Но при неясности обстановки и несогласованности действий во время войны люди будут склонны думать, что самолет упал из-за вражеских действий", − отметил полковник ВВС США Дэниэл Мэннинг.
 
Ранее сообщалось, что НАТО не согласилось на предложение России летать в балтийском регионе со включенными транспондерами. 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что касается вегетарианства. Слышали вы когда-нибудь, чтобы о недостатке умственных способностей говорили: тупой лев, глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про корову, овцу, барана? То-то и оно!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.