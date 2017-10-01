Трамп недооценивает роль разведки − глава ЦРУ

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан заявил, что избранный президент США Дональд Трамп недооценивает роль и важность разведывательного сообщества страны, что может поставить под угрозу Соединенные Штаты, передает CNN.

"Новая администрация − и любой президент − должна понимать, что это сложный и опасный мир и что разведывательное сообщество и профессионалы разведки могут помочь обеспечить безопасность страны и защитить ее интересы", − заявил глава ЦРУ.

Он добавил, что любой президент или его администрация, которые не понимают этого, ставят под угрозу интересы страны в области безопасности.

Бреннан также выразил уверенность в правильности выводов спецслужб США о хакерских атаках России.

Напомним, 6 декабря разведка США обнародовала доклад о вмешательстве РФ в выборы американского президента.

Трамп согласился с возможностью российских кибератак, однако не признал их влияния на результаты выборов.

Источник: korrespondent.net