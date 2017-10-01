Лента RSS
Подписаться на ленту
10 января 2017, вторник, 08:03
-8°C
Завтра -6°C
-8°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,07
10. 01. 2017

ВОЗ: курение обходится мировой экономике в один триллион долларов ежегодно

 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Национальный институт онкологии США в совместном докладе сообщили, что курение обходится мировой экономике в один триллион долларов ежегодно, передает Reuters.
 
В эту сумму входят расходы на здравоохранение и потеря производительности. 
 
Исследователи отмечают, что число смертей от употребления табака значительно увеличится к 2030 году.
 
"Число смертей от употребления табака, как ожидается, возрастет с шести миллионов человек ежегодно до восьми миллионов к 2030 году. При этом более 80% смертей будут зафиксированы в странах с низким и средним уровнем дохода", − говорится в докладе.
 
По данным исследований, несмотря на глобальное снижение доли курильщиков среди людей, число потребителей табака в мировых масштабах растет.
 
В докладе подчеркивается, что государства имеют все способы снизить курение среди населения, однако в последнее время они не проявляют активности в этой проблеме.
 
ВОЗ хочет запретить тонкие сигареты - СМИ
 
Ранее медики выяснили, что частота инсультов снижается с уменьшением количества курящих. 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что касается вегетарианства. Слышали вы когда-нибудь, чтобы о недостатке умственных способностей говорили: тупой лев, глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про корову, овцу, барана? То-то и оно!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.