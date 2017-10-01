ВОЗ: курение обходится мировой экономике в один триллион долларов ежегодно

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Национальный институт онкологии США в совместном докладе сообщили, что курение обходится мировой экономике в один триллион долларов ежегодно, передает Reuters.

В эту сумму входят расходы на здравоохранение и потеря производительности.

Исследователи отмечают, что число смертей от употребления табака значительно увеличится к 2030 году.

"Число смертей от употребления табака, как ожидается, возрастет с шести миллионов человек ежегодно до восьми миллионов к 2030 году. При этом более 80% смертей будут зафиксированы в странах с низким и средним уровнем дохода", − говорится в докладе.

По данным исследований, несмотря на глобальное снижение доли курильщиков среди людей, число потребителей табака в мировых масштабах растет.

В докладе подчеркивается, что государства имеют все способы снизить курение среди населения, однако в последнее время они не проявляют активности в этой проблеме.

ВОЗ хочет запретить тонкие сигареты - СМИ

Ранее медики выяснили, что частота инсультов снижается с уменьшением количества курящих.

Источник: korrespondent.net