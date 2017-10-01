ЦРУ: вывод военных США из Ирака способствовал созданию ИГ

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан заявил, что вывод военных США из Ирака в 2011 году способствовал формированию и усилению террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), передает CNN.

"Я не думаю, что он (вывод войск – ред.) был причиной этого (создания ИГ – ред.). Я думаю, что это было фактором, который внес вклад в последующие события. Потому что нас там не было, мы не могли консультировать и помогать (властям Ирака)", − считает глава ЦРУ.

Бреннан также назвал ввод американских войск в Ирак в 2003 году "причиной, которая привела к насилию и кровопролитию в этой части мира".

"Если бы тогда мы знали, что мы знаем теперь о том, что ИГ удалось сделать с точки зрения такого взрывного роста в Ираке, а потом прорасти в Сирии, мы бы проводили тот же курс? Наверное, нет", − подчеркнул глава ведомства.

Как сообщал Корреспондент.net , Бреннан заявил, что избранный президент США Дональд Трамп недооценивает важность разведки страны.

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Источник: korrespondent.net