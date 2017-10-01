Итоги 9.01: Жертвы непогоды, Украина "на блюде" РФ

В Times написали, что Трамп поднесет Украину Путину на блюде

Журнал Times вышел со статьей об отношениях президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.

Издание отмечает, что внешними приоритетами для Трампа будут разгром ИГ, уменьшение роли Ирана как дестабилизатора ближневосточного региона и противостояние экономической и военной мощи Китая. Россия может поспособствовать достижению всех этих целей в обмен на признание ее статуса сверхдержавы.

"Разрядка, разыгранная подобным образом, будет нести в себе токсичные последствия: Украину придется поднести Путину на блюде, связанную и разделанную... С российской аннексией тихо смирятся", − подчеркивает Times.

В Беларуси заявили о введении пятидневного безвиза

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым устанавливается пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран.

"Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска через государственную границу национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства", − говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

В России отреагировали на доклад разведки США о кибератаках В Кремле заявили, что публичная часть доклада разведки США о хакерских атаках не содержит доказательств причастности России. "С нашей точки зрения, по-прежнему звучат абсолютно ничем не подкрепленные голословные обвинения на достаточно любительском, эмоциональном уровне, который вряд ли, наверное, применим к высокопрофессиональной работе реально высококлассных спецслужб", − заявил представитель президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что Владимир Путин ознакомился с докладом, однако выразил уверенность, что "в этом отчете ничего нет, что стоило бы детально читать".

Турция заявила, что не признает аннексию Крыма

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что страна не будет пересматривать позицию по Украине, несмотря на важность сотрудничества Анкары с Москвой.

"Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии. Мы не признаем аннексию земель Украины", − заявил Чавушоглу.

Жертвами непогоды в Украине стали восемь человек

Нацполиция сообщила, что в Украине из-за сложных погодных условий на дорогах погибли восемь человек, еще 45 получили травмы.

СМИ Китая пригрозили Вашингтону "местью народа"

В государственном издании КНР The Global Times пригрозили Вашингтону местью, если президент США Дональд Трамп откажется от политики "единого Китая".

"Требование придерживаться принципа "единого Китая" − не каприз КНР. Каждый президент США должен уважать этот принцип, если он хочет поддерживать китайско-американские отношения на должном уровне и с уважением относится к порядку, сложившемуся в Азиатско-Тихоокеанском регионе", − говорится в заявленни издания.

Ветераны АТО показали масштабы бизнеса Украины с ЛДНР

На территории Луганской и Донецкой "республик" налажено масштабное производство сигарет, алкоголя, лекарств и ювелирных украшений, заявили ветераны АТО.

По их словам, все это перевозится в Украину для продажи и транзита в Евросоюз, а пограничники и налоговики якобы покрывают перевалку товаров на подконтрольную территорию и закрывают глаза на появление товара в торговых сетях Украины.

Источник: korrespondent.net