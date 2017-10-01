СМИ: Южная Корея отказалась от учений с США и Японией

Южная Корея отклонила предложения США и Японии о совместных военных учениях против подводных лодок КНДР. Об этом сообщает японская газета The Asahi Shimbun со ссылкой на осведомленные японские и южнокорейские источники.
Маневры предлагалось провести на основе соглашения об обмене секретными данными в области безопасности и обороны (GSOMIA), которое было подписано между Сеулом и Токио в ноябре. Однако, как отмечает газета, южнокорейская сторона выступила против, сославшись, что такие учения проводить пока не время.
Отношения между Токио и Сеулом осложнились из-за различий во взглядах на проблему кореянок из борделей для японских солдат в годы Второй мировой войны. К тому же в Южной Корее в декабре был объявлен импичмент президенту Пак Кын Хе, и она временно отстранена от власти.
Кроме того, источники газеты предположили, что Сеул отказался от учений, чтобы избежать дальнейшего обострения отношений с Китаем, который озабочен планами размещения в Южной Корее новейших американских противоракетных систем THAAD.
Напомним, в декабре военно-морские силы Южной Кореи провели учения по защите маленького острова Токто, на который претендует соседняя Япония.
Источник: korrespondent.net
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