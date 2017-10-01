Сутки в АТО: ранены пять бойцов

Позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки обстреляли 46 раз. Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook утром во вторник, 10 января.
В результате ранения получили пять украинских военнослужащих.
Согласно сообщению, на мариупольском направлении из 82-мм минометов противник обстрелял Водяное, а из гранатометов и стрелкового оружия - Марьинку, Широкино, Талаковку, Чермалык, Павлополь и Гнутово. По Широкино огонь вела БМП противника.
На донецком направлении из минометов различных калибров обстреляли Зайцево, Авдеевку и Луганское. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по Красногоровке, Авдеевке и Опытному. По Луганскому огонь вела БМП противника.
На луганском направлении в районе Сизого боевики применили БМ-21 "Град". Из минометов неоднократно вели огонь по Троицкому, а из гранатометов – по Станице Луганской и Новозвановке. По Новозвановке боевики вели огонь также из противотанковых управляемых ракетных комплексов. По Троицкому огонь вел снайпер.
Напомним, 9 января в АТО ранения получили два украинских военнослужащих.
Источник: korrespondent.net
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