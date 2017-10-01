Лента RSS
Подписаться на ленту
10 января 2017, вторник, 09:35
-8°C
Завтра -6°C
-8°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,07
10. 01. 2017

Сутки в АТО: ранены пять бойцов

Позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки обстреляли 46 раз. Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook утром во вторник, 10 января.

В результате ранения получили пять украинских военнослужащих.

Согласно сообщению, на мариупольском направлении из 82-мм минометов противник обстрелял Водяное, а из гранатометов и стрелкового оружия - Марьинку, Широкино, Талаковку, Чермалык, Павлополь и Гнутово. По Широкино огонь вела БМП противника.

На донецком направлении из минометов различных калибров обстреляли Зайцево, Авдеевку и Луганское. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по Красногоровке, Авдеевке и Опытному. По Луганскому огонь вела БМП противника.

На луганском направлении  в районе Сизого боевики применили БМ-21 "Град". Из минометов неоднократно вели огонь по Троицкому, а из гранатометов – по Станице Луганской и Новозвановке. По Новозвановке боевики вели огонь также из противотанковых управляемых ракетных комплексов. По Троицкому огонь вел снайпер.

Напомним, 9 января в АТО ранения получили два украинских военнослужащих.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что касается вегетарианства. Слышали вы когда-нибудь, чтобы о недостатке умственных способностей говорили: тупой лев, глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про корову, овцу, барана? То-то и оно!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.