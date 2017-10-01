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10. 01. 2017

В Европе жертвами морозов стали 40 человек

Жертвами сильных морозов в Европе стали уже по меньшей мере 40 человек. Большая часть погибших – жители Польши, где от морозов скончались 30 человек.

В Чехии число погибших возросло с трех до шести. Два человека умерли в Беларуси, еще двое – в Италии, где 82-летний пенсионер замерз у себя в квартире без отопления. Еще один 78-летний старик в Италии, выйдя на улицу, потерял сознание от холода, упал и скончался от полученных при падении травм.

В основном жертвами морозов в Европе становятся бездомные.

Аномально низкие температуры привели к транспортному коллапсу во многих европейских городах.

Так, в аэропортах Стамбула из 1500 ежедневных рейсов не были отменены 300. Прекращено движение транспорта между европейской и азиатской частями города. В Сербии остановлена навигация по рекам Дунай и Сава.

Напомним, в Украине жертвами морозов стали восемь человек.

Источник: korrespondent.net

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