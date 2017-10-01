В Европе жертвами морозов стали 40 человек

Жертвами сильных морозов в Европе стали уже по меньшей мере 40 человек. Большая часть погибших – жители Польши, где от морозов скончались 30 человек.
В Чехии число погибших возросло с трех до шести. Два человека умерли в Беларуси, еще двое – в Италии, где 82-летний пенсионер замерз у себя в квартире без отопления. Еще один 78-летний старик в Италии, выйдя на улицу, потерял сознание от холода, упал и скончался от полученных при падении травм.
В основном жертвами морозов в Европе становятся бездомные.
Аномально низкие температуры привели к транспортному коллапсу во многих европейских городах.
Так, в аэропортах Стамбула из 1500 ежедневных рейсов не были отменены 300. Прекращено движение транспорта между европейской и азиатской частями города. В Сербии остановлена навигация по рекам Дунай и Сава.
Напомним, в Украине жертвами морозов стали восемь человек.
Источник: korrespondent.net
новость
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-