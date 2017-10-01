В Мексике тысячи протестуют из-за подорожания бензина

Тысячи мексиканцев вышли на очередную акцию протеста в столице против повышения цен на топливо. Массовые протесты продолжаются в стране уже несколько дней.

Люди недовольны ростом стоимости бензина и дизельного топлива. С 1 января правительство увеличило их цену на 20% и 16,5% соответственно. Подорожание топлива произошло на фоне обесценивания национальной валюты по отношению к доллару.

Очередная акция протеста началась после того, как президент Энрике Пенья Ньето встретился с лидерами профсоюзов и предпринимателями, чтобы обсудить, как смягчить эффект реформы.

Протестующие призывают президента уйти в отставку. Ранее мексиканский лидер призвал к спокойствию, заявив, что повышение цен на топливо необходимо из-за роста цен на нефть.

Два дня назад в ходе демонстраций в Мексике погибли по меньшей мере шесть человек, более полутора тысяч были задержаны.

Напомним, цены на нефть 9 января начали падать в начале недели из-за опасений, что усилия ОПЕК по сбалансированию рынка будут иметь ограниченный эффект.

Источник: korrespondent.net