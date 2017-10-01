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10. 01. 2017

На юге Филиппин произошло мощное землетрясение

На юге Филиппин утром во вторник, 10 января, произошло землетрясение магнитудой 7,3. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение было зафиксировано в 6.13 по времени UTC (8.13 по Киеву). Его эпицентр располагался в 199 километрах от региона Табиауан, очаг залегал на глубине 622 километров.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "интенсивное".

Данных о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Напомним, в конце декабря на восточное побережье Филиппины обрушился мощный тайфун. 

Источник: korrespondent.net

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