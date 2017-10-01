Взрыв в магазине Ровно: есть жертвы

В Ровно в магазине прогремел взрыв, в результате которого погиб мужчина. Инцидент произошел накануне, 9 января, в магазине на улице Степана Бандеры, сообщила спикер областной полиции Галина Серновка в прямом эфире 112 Украина.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили в подвальном помещении многоэтажки изуродованное взрывом тело. Личность погибшего установлена – оказался ранее судимый местный 26-летний житель.

По словам Серновки, причиной взрыва, скорее всего, стала граната.

В то же время портал ЧаРівне.інфо уточняет, что граната взорвалась у мужчины в руках.

Напомним, в результате взрыва по вины бывшего бойца Правого сектора в частном доме в Одессе погибли два человека.

Источник: korrespondent.net