Экс-посол США: Судьба Украины критически важна

Если президент России Владимир Путин не получит подконтрольное правительство в Киеве, то он сделает все возможное, чтобы эта страна была неспособна нормально функционировать.

Об этом пишет экс-посол США в РФ и президент Фонда Карнеги Уильям Бернс в статье для The New York Times под названием "Как мы обманываем себя насчет России".

По его мнению, США не должны "не спускать пристального взгляда с Украины – страны, судьба которой будет критически важна для будущего Европы и России в следующем поколении".

"Речь не о членстве в НАТО или ЕС – и то, и другое для нее отдаленные надежды. Речь идет о том, чтобы помочь украинским лидерам сделать успешной политическую систему, которую Россия стремится подорвать", – пишет Бернс.

Он отметил, что сам Путин понимает слабость России, "но регулярно демонстрирует, что силы, которые идут на спад, могут быть по меньшей мере столь же разрушительным, как и растущие силы".

"Реальность такова, что в обозримом будущем наши отношения с Россией останутся конкурентными и часто враждебными. В их основе – фундаментальное несовпадение мировоззрений и отношения к роли друг друга в мире, – подчеркнул Бернс.

По словам американского дипломата, "в течение 25 лет, прошедших с окончания холодной войны, отношения между США и Россией часто определялись глубокими обидами, ошибочными представлениями и разочарованиями".

Источник: korrespondent.net