В Колумбии погибли 11 человек из-за обрыва подвесного моста

В центральной Колумбии оборвался подвесной мост, в результате чего погибли 11 человек, еще несколько получили ранения. Среди погибших есть дети, передает ВВС.

Сообщается, что мост в районе города Виллависенсио оборвался из-за чрезмерной нагрузки во время выходных.

Высота моста составляла 80 метров. Он был местной туристической достопримечательностью.

Как сообщал Корреспондент.net, в октябре 2016 года на острове Бали обрушился мост. Тогда погибли восемь человек, более 30 получили ранения.

Источник: korrespondent.net