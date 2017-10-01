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10. 01. 2017

В Колумбии погибли 11 человек из-за обрыва подвесного моста

В центральной Колумбии оборвался подвесной мост, в результате чего погибли 11 человек, еще несколько получили ранения. Среди погибших есть дети, передает ВВС.

Сообщается, что мост в районе города Виллависенсио оборвался из-за чрезмерной нагрузки во время выходных.

Высота моста составляла 80 метров. Он был местной туристической достопримечательностью.

Как сообщал Корреспондент.net, в октябре 2016 года на острове Бали обрушился мост. Тогда погибли восемь человек, более 30 получили ранения.

Источник: korrespondent.net

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