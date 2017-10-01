Ефремов подал иск в суд по правам человека

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова о законности его ареста. Об этом заявил его французский адвокат Максим Сасье, сообщают Украинские новости.

"Пока существует одна жалоба, которая уже зарегистрирована и сейчас рассматривается. Она касается того, что политика Ефремова поместили под стражу", - сказал он.

Адвокат отметил, что защита намерена подать еще одну жалобу и ожидает решения Апелляционного суда Киева о законности продления содержания под стражей Ефремова до шести месяцев.

Сасье также выразил возмущение, что Апелляционный суд "затягивает рассмотрение этого дела".

"Я третий раз прилетаю в Украину, и четвертый раз дело Ефремова должно было рассматриваться в Апелляционном суде, но было отложено. У меня такое впечатление, что у вас в стране не хотят осуществлять правосудие и отказывают господину Ефремову в его законном праве на защиту", - подчеркнул он.

По его мнению, экс-депутата подвергают уголовному преследованию в Украине исключительно за его политическую позицию, что является нарушением Европейской конвенции по правам человека.

Напомним, 24 ноября Печерский районный суд Киева продлил арест для Ефремова до 22 января 2017 года.

Ефремова обвиняют в госизмене, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, организации захвата здания управления Службы безопасности Украины в Луганской области с целью незаконного пользования ею и препятствования нормальной деятельности учреждения, организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика". Ефремов обвинения прокуратуры отвергает.

Источник: korrespondent.net