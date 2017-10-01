Сроки поставок ракет Ярс под угрозой срыва – СМИ

Московский институт теплотехники (МИТ) столкнулся с проблемами при исполнении гособоронзаказа на поставку пусковых установок ракетного комплекса Ярс. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на письмо главы МИТа Сергея Никулина на имя первого замгендиректора госкорпорации Ростех Владимира Артякова.

В письме говорится, что из-за тяжелой экономической ситуации и проблем с кредиторами Подольский электромеханический завод (ПЭМЗ) не может своевременно поставить оборудование для гидравлических систем пусковых установок Ярса.

По словам Никулина, ПЭМЗ находится в предбанкротном состоянии, а поставка оборудования, соисполнителем которой он является, не проводится с июня 2016 года.

"Это поставило под угрозу срыва выполнение заданий государственного оборонного заказа", — говорится в письме главы института.

В связи с этим руководство МИТа просит Ростех развернуть дублирующее производство на Ковровском электромеханическом заводе (КЭМЗ).​ Однако это, по мнению Никулина, потребует подготовки производства в течение полутора лет.

В свою очередь собеседники Коммерсанта, близкие к Ростеху, утверждают, что КЭМЗ готов взяться за производство оборудования для гидравлических систем пусковых установок Ярса, однако для этого потребуется внести изменения в контракт, так как исполнителем заказа в этой части является ПЭМЗ-Спецмаш.

"Дождемся решения судебных инстанций, а после будем думать, как исправить ситуацию. Без Ярсов Вооруженные силы не останутся", – заключил топ-менеджер одного из отраслевых предприятий.

Напомним, PC-24 Ярс – российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, разработанная Московским институтом теплотехники. В перспективе «Ярсы» должны заменить МБР PC-18 и РС-20 и вместе с Тополь-М составить основу российских Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

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Источник: korrespondent.net