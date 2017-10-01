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10. 01. 2017

В Греции из-за холодов закрыли все школы

Во всех школах Греции во вторник, 10 января, из-за непогоды отменили занятия в школах. Антициклон "Ариадна" на прошлой неделе принес небывалые для Греции морозы и снегопады, в некоторых регионах введено чрезвычайное положение.

Накануне метеорологи предупредили о новом ухудшении погоды и снегопадах по всей стране. По прогнозам синоптиков, снегопады в Греции продлятся до 12 января.

Школы в Греции, как и большинство домов, не рассчитаны на холодную погоду. Из-за снегопада и гололеда закрыто движение на многих дорогах в Аттике, на некоторых магистралях движение разрешено лишь с цепями противоскольжения.

По данным греческих СМИ, уже из-за холодов погибли два человека.

Напомним, 29 декабря в Афинах выпал снег – тогда погода сказалась на работе общественного транспорта.

Источник: korrespondent.net

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